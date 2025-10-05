الأخبار
وزير الدفاع الإسرائيلي: قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة ترامب التي ستنزع سلاح حماس

آخر الأخبار
2025-10-05 | 05:26
وزير الدفاع الإسرائيلي: قد نسمع أنباء عن عودة أسرانا الأحياء والأموات بفضل خطة ترامب التي ستنزع سلاح حماس

 
 
آخر الأخبار

الدفاع

الإسرائيلي:

أنباء

أسرانا

الأحياء

والأموات

ترامب

ستنزع

وزير الدفاع الإسرائيلي: نتوقع قريبًا تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة وإطلاق أسرانا
بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية: نؤكد دعمنا لجهود توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة
آخر الأخبار

أخبار لبنان
09:49

إحياء ذكرى نصرالله وصفي الدين في دير قانون النهر..إيهاب حمادة: المقاومة هي التي ستقود كل هذه الأمة إلى النصر

LBCI
أخبار دولية
09:44

روبيو: القصف الإسرائيلي في غزة يجب أن يتوقف في حال التوصل لاتفاق

LBCI
أخبار لبنان
09:40

فضل الله من مارون الراس: ما من سلطة في لبنان صادمت الناس ووصلت إلى نتيجة

LBCI
آخر الأخبار
09:31

روبيو لشبكة إن بي سي: سنحتاج إلى مشاركة قطر ودول أخرى لتحريك الأمور في ما يتعلق بالاتفاق بشأن غزة

آخر الأخبار
09:31

روبيو لشبكة إن بي سي: سنحتاج إلى مشاركة قطر ودول أخرى لتحريك الأمور في ما يتعلق بالاتفاق بشأن غزة

LBCI
آخر الأخبار
09:17

انتهاء عملية الاقتراع في المحافظات السورية كافة التي شهدت انتخابات

LBCI
آخر الأخبار
09:14

روبيو: نحن أقرب أكثر من أي وقت مضى لإعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس

LBCI
منوعات
09:12

الأميرة كيت تثير الجدل... تنزل درجًا حادًا إلى الخلف وهي ترتدي الكعب العالي! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
أخبار لبنان
06:10

الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-26

نجل نصر الله يستعيد ذكريات أيام والده الأخيرة بعد عام على رحيله...

LBCI
أخبار لبنان
09:40

فضل الله من مارون الراس: ما من سلطة في لبنان صادمت الناس ووصلت إلى نتيجة

LBCI
فنّ
2025-09-21

موركس دور 2025... إليكم المخرج الذي حصد جائزة "التميز في إخراج الفيديو كليب"

أخبار دولية
08:14

القاهرة تستضيف مفاوضين من إسرائيل وحماس... إليكم آخر المستجدات

LBCI
أخبار دولية
08:09

اليوم الإنتخابي في سوريا يتواصل... إليكم التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:56

وقفة إحتجاجية لـ"تجمع أبناء البلدات الجنوبية الحدودية" أمام سرايا صور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:54

بيرلا حرب إبنة الجنوب ملكة على عرش جمال لبنان

LBCI
أخبار دولية
06:31

إيران: التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لم يعد "ملائما" بعد إعادة فرض العقوبات

LBCI
أخبار لبنان
06:10

الراعي: لبنان يعيش آلامًا وأزمات لكنه مدعو إلى أن ينهض إلى مجد جديد

LBCI
أخبار لبنان
05:35

رعد: مقاومتنا تعافت وستبقى مع الناس في معركة الحق والحرية

LBCI
أخبار لبنان
04:39

سلام خلال تدشين شارع باسم الرئيس الحص في عائشة بكار: لحظة وفاء لرجل آمن بالمؤسسات

LBCI
أخبار لبنان
04:34

جعجع من معراب: صوتكم يحدد مسار لبنان والإنتخابات النيابية 2026 معركة وجودية

LBCI
موضة وجمال
14:37

لأول مرة على مسرح ملكة جمال لبنان... مشتركتان تفاجئان الجمهور بالغناء مباشرة على الهواء (فيديو)

LBCI
حال الطقس
02:55

منخفض جوي ممطر وأولى ثلوج الموسم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
موضة وجمال
16:08

في مشهد مؤثر جدا... إليكم لحظة إعلان فوز بيرلا حرب بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
16:51

بعد انتخابها ملكة جمال لبنان لعام 2025... هذا ما قالته بيرلا حرب للـLBCI (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
14:38

معلومات للـLBCI: الفنان فضل شاكر سلم نفسه الى السلطات اللبنانية

LBCI
موضة وجمال
15:42

المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
موضة وجمال
15:15

إليكم الفائزة بجائزة أفضل ابتسامة في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
11:13

إيلي نقولا جاك نُقل إلى مستشفى أوتيل ديو جراء أزمة قلبية حادّة... هل من يعرف عنه شيئاً؟

