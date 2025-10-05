الرئيس السوري أحمد الشرع من مركز الإقتراع في دمشق: خلال بضعة أشهر استطاعت سوريا أن تدخل في عملية إنتخابية غير مكتملة بل متوسطة تتناسب مع المرحلة الإنتقالية

التالي

الرئيس السوري أحمد الشرع من مركز الإقتراع في دمشق: مهمة بناء سوريا هي مهمة جمعية غير موكلة لبضعة أشخاص ونحن قدر المستطاع حاولنا ملء الفراغ في موضوع تمثيل الشعب