يسرائيل هيوم عن نتنياهو: السلطة الفلسطينية لن تحكم غزة بعد انتهاء الحرب ولن يشارك أي ممثل عن حماس أو السلطة في إدارة قطاع غزة

يسرائيل هيوم عن نتنياهو: إسرائيل ستكون مسؤولة ومشاركة في نزع السلاح من قطاع غزة

يسرائيل هيوم عن نتنياهو: لن ننتقل إلى أي بند من بنود خطة ترامب قبل تنفيذ البند الأول وهو الإفراج عن جميع الرهائن