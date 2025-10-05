رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا

التالي

سانا: إنطلاق إنتخابات مجلس الشعب في ‎سوريا حيث فتحت المراكز الإنتخابية المعتمدة في المحافظات أبوابها لبدء عملية الإقتراع واستقبال أعضاء الهيئات الناخبة للإدلاء بأصواتهم إيذانًا بأول عملية إنتخابات برلمانية في سوريا منذ سقوط نظام الأسد