التحكم المروري: إعادة فتح السير على طريق شتورا بالاتجاهين

الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا الشماس للـ LBCI: قيمة الأموال الـ"Fresh" في المصارف اللبنانية على ارتفاع وبلغت 4.4 مليار دولار في حزيان 2025 وهذا دليل على بداية لعودة ثقة الأفراد في المصارف