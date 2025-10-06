الأخبار
الخارجية الإيرانية: لا برنامج للتفاوض مع الترويكا ونركز على تداعيات إجراءات هذه الدول والولايات المتحدة
آخر الأخبار
2025-10-06 | 03:50
الخارجية الإيرانية: لا برنامج للتفاوض مع الترويكا ونركز على تداعيات إجراءات هذه الدول والولايات المتحدة
آخر الأخبار
الإيرانية:
برنامج
للتفاوض
الترويكا
ونركز
تداعيات
إجراءات
الدول
والولايات
المتحدة
نقولا الشماس للـ LBCI: صندوق النقد يتدخل في امور لا علاقة له بها مثل النظام المصرفي والمودعين و لا يعمل على مهامه الاساسية مثل موضوع الـeurobonds
الخارجية الإيرانية: نؤمن بأن مسار الدبلوماسية يبقى مفتوحًا وسنستخدم جميع الأدوات المتاحة لتأمين مصالحنا
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
07:14
"سيدة الجبل": على الحكومة إعلان خروج لبنان من النزاع العسكري والعودة إلى اتفاقية الهدنة
أخبار لبنان
07:14
"سيدة الجبل": على الحكومة إعلان خروج لبنان من النزاع العسكري والعودة إلى اتفاقية الهدنة
0
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات
أخبار لبنان
07:11
فضل الله: لا يمكن للأغلبية في الحكومة أن تتفرد بمعزل عن تفاهمها مع بقية المكونات
0
أخبار لبنان
07:10
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
أخبار لبنان
07:10
الرئيس عون إطلع من ناصر الدين على نتائج قمة الصحة النفسية في قطر
0
أخبار دولية
06:53
الصليب الأحمر: مستعدون للوساطة في عودة الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين
أخبار دولية
06:53
الصليب الأحمر: مستعدون للوساطة في عودة الرهائن الإسرائيليين والسجناء الفلسطينيين
آخر الأخبار
06:42
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فرقنا جاهزة للعمل كوسيط محايد للمساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم
آخر الأخبار
06:42
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: فرقنا جاهزة للعمل كوسيط محايد للمساعدة في إعادة الرهائن والمعتقلين إلى عائلاتهم
0
آخر الأخبار
06:41
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في لم شمل العائلات وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
آخر الأخبار
06:41
اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستعدون للمساعدة في لم شمل العائلات وتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة
0
آخر الأخبار
06:35
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة بالإتجاهين وحركة المرور ناشطة حاليًا
آخر الأخبار
06:35
التحكم المروري: طريق ضهر البيدر سالكة بالإتجاهين وحركة المرور ناشطة حاليًا
0
آخر الأخبار
05:23
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرتين منذ الصباح فوق الزرارية على علو منخفض
آخر الأخبار
05:23
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق مسيرتين منذ الصباح فوق الزرارية على علو منخفض
زوارنا يقرأون الآن
أخبار لبنان
2025-09-26
الرئيس عون جدد من نيويورك مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
أخبار لبنان
2025-09-26
الرئيس عون جدد من نيويورك مطالبته بدعم الجيش اللبنانيّ
0
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
0
أخبار لبنان
03:17
السفير السعودي زار الحاج... وهذا ما جرى عرضه
أخبار لبنان
03:17
السفير السعودي زار الحاج... وهذا ما جرى عرضه
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-12
ستارلينك تدخُل رسميًا السوق اللبنانيّ والمنافسة تشتعل في الداخل
بالفيديو
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
أخبار لبنان
04:09
أجواء بعبدا قبيل جلسة مجلس الوزراء...
0
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
أخبار دولية
13:44
موسم الرياض يعود بنسخة جديدة ومفاجآت استثنائية في عاصمة الترفيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
تقارير نشرة الاخبار
13:32
ابطال بنود في قانون إصلاح المصارف: هكذا تتأثر كمودِع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مفاوضات غزة تنطلق الإثنين... والقيادة السياسية الاسرائيلية تتمسك بمنطق التهديد والتصعيد
0
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
أخبار دولية
13:27
تركي آل الشيخ يعلن تفاصيل موسم الرياض 2025..
0
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
أخبار دولية
13:25
أبواب البرلمان السوري تفتح مجدداً أمام نواب جدد.. والدولة أمام امتحان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
تقارير نشرة الاخبار
13:20
متحف في دوما على اسم المتروبوليت بشير أحد مترجمي كتب جبران
الأكثر قراءة
1
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
موضة وجمال
12:00
ياسمينا زيتون تتألق بفستان أحمر برّاق... وتهنئة خاصة لملكة جمال لبنان بيرلا حرب (صور)
2
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
3
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
تقارير نشرة الاخبار
13:21
فضل شاكر "صحّاه الشوق" وأهالي شهداء عبرا يحذرون من "الخيانة الوطنية الكبرى"
4
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
أخبار دولية
08:25
أول ظهور متلفز لخليل الحية منذ الضربة الإسرائيلية على الدوحة (فيديو)
5
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
أخبار لبنان
08:19
حسين الحاج حسن: الحكومة تكتفي بإطلاق الشعارات... ونرفض أي تدخل خارجي في العملية الانتخابية
6
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
تقارير نشرة الاخبار
13:24
جلسة مجلس وزراء "حامية" يوم الاثنين... لماذا؟
7
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
أخبار لبنان
07:30
"حزب الله" يدعم الموقف الذي اتخذته حماس بشأن خطة ترامب: يؤكد التمسك بثوابت القضية الفلسطينية
8
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
آخر الأخبار
12:21
رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: لدينا مزيد من الأهداف الحربية وإذا لزم الأمر سنقاتل حتى هزيمة حماس سياسيا وعسكريا
