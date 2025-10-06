الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
16
o
الجنوب
24
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مصدران دبلوماسيان لرويترز: المجلس التنفيذي لليونسكو يستعد لاختيار المصري خالد العناني مديرا عاما جديدا للمنظمة
آخر الأخبار
2025-10-06 | 12:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مصدران دبلوماسيان لرويترز: المجلس التنفيذي لليونسكو يستعد لاختيار المصري خالد العناني مديرا عاما جديدا للمنظمة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
دبلوماسيان
لرويترز:
المجلس
التنفيذي
لليونسكو
يستعد
لاختيار
المصري
العناني
مديرا
جديدا
للمنظمة
التالي
ترامب يحث المفاوضين على "التقدم بسرعة" في المباحثات بشأن خطته للسلام في غزة
إحصاءات غرفة التحكم المروري: 14 جريحًا في 10 حوادث خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:00
أ.ف.ب: ترامب يؤكد استعداده لتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية بمدن أميركية
آخر الأخبار
17:00
أ.ف.ب: ترامب يؤكد استعداده لتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية بمدن أميركية
0
آخر الأخبار
16:58
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
16:58
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
16:57
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء قرى ساحل الزهراني على مستويات منخفضة وبشكل مكثف
آخر الأخبار
16:57
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء قرى ساحل الزهراني على مستويات منخفضة وبشكل مكثف
0
أخبار دولية
16:52
ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا
أخبار دولية
16:52
ترامب: حماس وافقت على أمور مهمّة... وأعتقد أنه سيجري التوصل إلى اتفاق بشأن غزة قريبا
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
17:00
أ.ف.ب: ترامب يؤكد استعداده لتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية بمدن أميركية
آخر الأخبار
17:00
أ.ف.ب: ترامب يؤكد استعداده لتفعيل قانون مكافحة التمرد لنشر قوات فدرالية بمدن أميركية
0
آخر الأخبار
16:58
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة
آخر الأخبار
16:58
الديوان الملكي الأردني: الملك عبدالله الثاني بحث هاتفيا مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بخطة الولايات المتحدة لإنهاء الحرب في غزة
0
آخر الأخبار
16:57
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء قرى ساحل الزهراني على مستويات منخفضة وبشكل مكثف
آخر الأخبار
16:57
الوكالة الوطنية للاعلام: تحليق للطيران الإسرائيلي المسير في أجواء قرى ساحل الزهراني على مستويات منخفضة وبشكل مكثف
0
آخر الأخبار
16:40
ترامب يعلن أنه تحدث مع الرئيس التركي
آخر الأخبار
16:40
ترامب يعلن أنه تحدث مع الرئيس التركي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
0
فنّ
09:27
ضمادة على ركبتها وكدمات على ذراعيها... بريتني سبيرز تثير قلق جمهورها وهذا ما أوضحته عن إصابتها (فيديو)
فنّ
09:27
ضمادة على ركبتها وكدمات على ذراعيها... بريتني سبيرز تثير قلق جمهورها وهذا ما أوضحته عن إصابتها (فيديو)
0
أخبار لبنان
05:02
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
أخبار لبنان
05:02
وزير الثقافة بحث مع سفيرة النروج في سبل تعزيز التعاون الثقافي ودعم المشاريع المشتركة
0
فنّ
09:42
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
فنّ
09:42
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
تقارير نشرة الاخبار
13:40
في الفروسية... اللبناني جاد دنا يسرق الأضواء في أبرز جولات كأس العالم في الولايات المتحدة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
تقارير نشرة الاخبار
13:36
أرز الرب بين التشحيل القاسي والخوف من التجارة بالخشب... ووزارة الزراعة تتحرّك!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تراكم الثلوج حوّل العطلة الى نقمة قرب ايفرست
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
تقارير نشرة الاخبار
13:27
نتنياهو يحارب الـGen Z
0
أخبار دولية
13:20
المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة
أخبار دولية
13:20
المفاوضات إنطلقت في مصر... والجيش الاسرائيلي يواصل عملياته في غزة
0
أمن وقضاء
13:16
الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر
أمن وقضاء
13:16
الجيش يوسّع معركته...الـLBCI تكشف ما دار بين مديرية المخابرات وآل جعفر
0
تقارير نشرة الاخبار
13:14
كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
تقارير نشرة الاخبار
13:14
كتاب العدل في وسط عملية مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:03
بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان
تقارير نشرة الاخبار
13:03
بعدسة الاهالي والـLBCI: الجنوب من جنّة الى جحيم واليكم الاثمان
0
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025
مقدمة نشرة الاخبار
12:45
مقدّمة النشرة المسائيّة 06-10-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
حال الطقس
01:59
منخفض جوي ممطر واولى ثلوج الموسم... اليكم التفاصيل
2
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
أخبار لبنان
14:59
بعد تعليق العمل بالعلم والخبر المُعطى لـ"رسالات"... هذا ما قاله نواف سلام
3
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
أمن وقضاء
13:07
العماد رودولف هيكل قدم عرضا تفصيليا للمرحلة الأولى من خطة الجيش... وهذا ما كشفته معلومات خاصة بالـLBCI
4
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
خبر عاجل
06:20
مركز عمليات طوارىء الصحة: الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق زبدين قضاء النبطية أدت إلى سقوط شهيدين وإصابة مواطن بجروح
5
فنّ
09:42
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
فنّ
09:42
بعد تطوّرات ملف فضل شاكر... قرار مهم من محمد شاكر وهذا ما طلبه من جمهوره
6
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
أخبار لبنان
14:30
جنبلاط إستقبل نجل الرئيس الفلسطيني... وهذا ما جرى بحثه
7
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
أمن وقضاء
11:41
نفّذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان... فوقع في قبضة شعبة المعلومات
8
خبر عاجل
07:39
الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله
خبر عاجل
07:39
الجيش الإسرائيلي: هدف الضربة على لبنان هو معسكرات تدريب لقوة الرضوان التابعة لحزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More