التحكم المروري: أعمال تزفيت على أوتوستراد الأوزاعي باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير الضاحية يعمل على تسهيل السير في المحلة

التالي

الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي أقدم فجرًا على قصف مقهى في بلدة حولا ما أدى إلى تدميره بالكامل وكان نفذ سلسلة إستهدافات متكررة ليلًا