الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
22
o
الجنوب
26
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق خلدة باتجاه الشويفات
آخر الأخبار
2025-10-08 | 03:27
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة ودراجة نارية على طريق خلدة باتجاه الشويفات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
المروري:
نتيجة
تصادم
شاحنة
ودراجة
نارية
باتجاه
الشويفات
التالي
بيان لحماس: تم تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها
الدويهي للـLBCI: الدولة قادرة بقرارات سياسية واضحة مواجهة الوحشية الإسرائيلية فلا مكان للمكابرة بالأيديولوجيا وموازين القوى
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:37
موسكو تعتبر أن الزخم الناتج عن لقاء بوتين وترامب "تبدد"
أخبار دولية
07:37
موسكو تعتبر أن الزخم الناتج عن لقاء بوتين وترامب "تبدد"
0
صحة وتغذية
07:30
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
07:30
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
أخبار لبنان
07:29
محاضر ضبط لمخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية بالجنوب
أخبار لبنان
07:29
محاضر ضبط لمخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية بالجنوب
0
أخبار لبنان
07:27
حيدر ترأس الاجتماع الثاني للجنة مكافحة عمل الأطفال
أخبار لبنان
07:27
حيدر ترأس الاجتماع الثاني للجنة مكافحة عمل الأطفال
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:30
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
07:30
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
أخبار لبنان
07:29
محاضر ضبط لمخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية بالجنوب
أخبار لبنان
07:29
محاضر ضبط لمخالفين من اصحاب المولدات الكهربائية بالجنوب
0
أخبار لبنان
07:02
رجّي تلقى رسالة من نظيره الكوبيّ: لدعم مشروع قرار رفع الحصار الأميركيّ عن كوبا
أخبار لبنان
07:02
رجّي تلقى رسالة من نظيره الكوبيّ: لدعم مشروع قرار رفع الحصار الأميركيّ عن كوبا
0
أخبار لبنان
06:49
الجميّل: لترسل الحكومة مشروع قانون الى المجلس النيابيّ لحسم النقاش في قانون الانتخابات
أخبار لبنان
06:49
الجميّل: لترسل الحكومة مشروع قانون الى المجلس النيابيّ لحسم النقاش في قانون الانتخابات
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحة وتغذية
07:30
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
صحة وتغذية
07:30
النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب... هذا ما كشفته دراسة جديدة
0
اسرار
23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
0
آخر الأخبار
00:22
الخارجية الإسرائيلية: قوارب وركاب أسطول الحرية آمنون وتم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي وسيجري ترحيلهم فورًا
آخر الأخبار
00:22
الخارجية الإسرائيلية: قوارب وركاب أسطول الحرية آمنون وتم نقلهم إلى ميناء إسرائيلي وسيجري ترحيلهم فورًا
0
آخر الأخبار
03:54
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: "حماس" قبلت بخطة ترامب وهذا بمثابة مراجعة لفكرة الصراع العربيّ الإسرائيليّ ولذلك انعكاس على لبنان ما سيفتح “شهية” إسرائيل على لبنان لإنهاء المسألة بأسرع وقت
آخر الأخبار
03:54
النائب ميشال الدويهي للـLBCI: "حماس" قبلت بخطة ترامب وهذا بمثابة مراجعة لفكرة الصراع العربيّ الإسرائيليّ ولذلك انعكاس على لبنان ما سيفتح “شهية” إسرائيل على لبنان لإنهاء المسألة بأسرع وقت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
تقارير نشرة الاخبار
14:11
تحضيرات المشاركين في سباق السيدات انطلقت مع الحصة التدريبية الاولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
تقارير نشرة الاخبار
14:08
اليك أساليب لتخفيف صرف راتبك
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
0
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
أخبار لبنان
14:05
متروبوليت نيويورك وسائر اميركا الشمالية: الابرشية امام تحديات كبيرة ونحاول تفعيل الحياة الرعائية
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
تقارير نشرة الاخبار
14:04
بقاع لبنان... تاريخ وحضارات وضرورة لحماية الآثار
0
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
تقارير نشرة الاخبار
14:03
عامان على الطوفان الذي انقلب على غزة والمنطقة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
تقارير نشرة الاخبار
14:00
أزمة النفايات: مشاريع لحلول مستدامة يُنتظر البتّ بها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
تقارير نشرة الاخبار
13:59
مطمر الجديدة في أيامه الأخيرة وانقسام عامودي في الحكومة حول التوسعة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
تقارير نشرة الاخبار
13:57
مفاوضات شرم الشيخ بين "حماس" وإسرائيل: محاولات سد الفجوات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
صحة وتغذية
09:18
فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية
صحة وتغذية
09:18
فحص شائع قد يرفع خطر السرطان... وخبراء يحذرون من مخاطره التراكمية
2
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
3
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
أخبار لبنان
08:14
حزب الله في ذكرى طوفان الأقصى: الكيان الصهيوني غدة سرطانية يجب إستئصالها... وأمن المنطقة مرهون بوحدة الموقف والكلمة
4
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
حال الطقس
02:50
منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس
5
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
صحف اليوم
00:41
بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)
6
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
تقارير نشرة الاخبار
14:05
سرقة الكهرباء ليست شطارة
7
اسرار
23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
اسرار
23:38
أسرار الصحف 08-10-2025
8
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
أخبار دولية
14:25
إحالة رئيسة الوزراء الإيطالية مع وزيرين في الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More