الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بو صعب لـ"حوار المرحلة": أتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها لكن لا نعلم ما مصير انتخابات المغتربين لناحية الاقتراع لـ6 نواب أو للـ128

آخر الأخبار
2025-10-08 | 15:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بو صعب لـ&quot;حوار المرحلة&quot;: أتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها لكن لا نعلم ما مصير انتخابات المغتربين لناحية الاقتراع لـ6 نواب أو للـ128
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بو صعب لـ"حوار المرحلة": أتوقع أن تجري الانتخابات في موعدها لكن لا نعلم ما مصير انتخابات المغتربين لناحية الاقتراع لـ6 نواب أو للـ128

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

لـ"حوار

المرحلة":

أتوقع

الانتخابات

موعدها

انتخابات

المغتربين

لناحية

الاقتراع

للـ128

LBCI التالي
حماس: وفد الحركة قدم الإيجابية والمسؤولية اللازمة لإحراز التقدم المطلوب وإتمام الإتفاق
بيان لحماس: تم تبادل قوائم الأسرى المطلوب إطلاق سراحهم وفق المعايير والأعداد المتفق عليها
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:52

ترامب: سأذهب إلى مصر على الأرجح

LBCI
آخر الأخبار
16:45

رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: تقليص عدد قوات حفظ السلام في أنحاء العالم بنسبة الربع بسبب نقص التمويل

LBCI
آخر الأخبار
16:39

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة ثانية أطلقت من اليمن

LBCI
أخبار لبنان
16:31

النائب جنبلاط استقبل وفداً من الكتائب... وهذا ما جرى بحثه

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
16:52

ترامب: سأذهب إلى مصر على الأرجح

LBCI
آخر الأخبار
16:45

رويترز عن مسؤول كبير بالأمم المتحدة: تقليص عدد قوات حفظ السلام في أنحاء العالم بنسبة الربع بسبب نقص التمويل

LBCI
آخر الأخبار
16:39

الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض مسيرة ثانية أطلقت من اليمن

LBCI
أخبار دولية
16:21

الرئاسة الفرنسية: ماكرون سيعين رئيسا للوزراء في غضون 48 ساعة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:38

زيارة لقائد الجيش لدولة قطر: تعزيز التعاون بين الجيشَين

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-15

لقاء بين رجي ونظيره القطري...

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-04

مسيرة القت منشورات في بلدة الخيام تحذر من التعامل مع "حزب الله"

LBCI
فنّ
14:16

إصدارات زياد الرحباني مستمرة حتى بعد وفاته... وأولها "ما بتنترك وحدك" للفنانة كارول سماحة (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

الرياض تقرأ... بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:04

مقدمة النشرة المسائية 08-10-2025

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

الخيام الى الحياة ولو تحت الخطر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
11:45

مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات

LBCI
خبر عاجل
05:45

الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي

LBCI
حال الطقس
02:50

منخفض جوي بعد ظهر اليوم... هذه تفاصيل الطقس

LBCI
أمن وقضاء
10:35

سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين

LBCI
أخبار لبنان
10:47

وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية

LBCI
صحف اليوم
00:41

بريطانيا تعرض المساعدة في معالجة أزمة حزب الله (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
09:20

هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس

LBCI
أخبار دولية
02:39

وفود من قطر والولايات المتحدة وتركيا تنضم إلى المباحثات في شأن غزة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More