السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي: ترامب هو صانع سلام حقيقي

رئيس وزراء بريطانيا: يتعين الآن تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل من دون تأخير مصحوبا برفع فوري لكل القيود المفروضة على المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى غزة

