المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع أن يبدأ إطلاق الرهائن يوم السبت
آخر الأخبار
2025-10-08 | 23:49
المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية: نتوقع أن يبدأ إطلاق الرهائن يوم السبت
مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: نتنياهو وترامب تبادلا التهنئة على إنجاز توقيع اتفاق إطلاق جميع الرهائن
احصاءات غرفة التحكم المروري: ٤ جرحى في ٤ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
03:34
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال العمروسية
أخبار لبنان
03:34
أوجيرو: عطل طرأ على سنترال العمروسية
0
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
0
أخبار دولية
03:20
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
03:20
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
0
آخر الأخبار
03:19
ماكرون: فرنسا مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب وسنواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين
آخر الأخبار
03:19
ماكرون: فرنسا مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب وسنواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين
0
آخر الأخبار
03:19
ماكرون: فرنسا مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب وسنواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين
آخر الأخبار
03:19
ماكرون: فرنسا مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب وسنواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين
0
آخر الأخبار
03:18
ماكرون: نرحب بالإتفاق على إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
آخر الأخبار
03:18
ماكرون: نرحب بالإتفاق على إطلاق الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة
0
آخر الأخبار
03:10
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن
آخر الأخبار
03:10
وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش: يجب تدمير حماس بعد عودة الرهائن
0
آخر الأخبار
02:57
آمال شحادة: ترامب يبلغ نتنياهو بأنه سيصل الأحد الى اسرائيل
آخر الأخبار
02:57
آمال شحادة: ترامب يبلغ نتنياهو بأنه سيصل الأحد الى اسرائيل
0
صحة وتغذية
2025-10-07
"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات
صحة وتغذية
2025-10-07
"احذري التغيرات الصامتة"... سرطان الثدي لا يظهر دائماً بأعراض واضحة وهذه أبرز الإشارات
0
موضة وجمال
2025-10-05
"إيرميس" و"بالنسياغا" وإيلي صعب في أسبوع باريس للموضة (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-05
"إيرميس" و"بالنسياغا" وإيلي صعب في أسبوع باريس للموضة (فيديو)
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان
تقارير نشرة الاخبار
2025-10-05
بيرلا حرب... ملكة على عرش جمال لبنان
0
موضة وجمال
2025-10-04
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
موضة وجمال
2025-10-04
المنافسة تقترب من نهايتها… إليكم المتأهلات إلى الـ Top 5 في مسابقة ملكة جمال لبنان 2025 (فيديو)
0
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
0
أخبار دولية
03:20
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
03:20
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات
تقارير نشرة الاخبار
13:25
التطورات متسارعة في ملف مفاوضات غزة... إليكم آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم
تقارير نشرة الاخبار
13:16
في الناقورة... المُسيرات الإسرائيلية تُلاحق الصيادين وتُهدد مصدر رزقهم
1
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
2
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
خبر عاجل
05:45
الأمن العام يطلق خدمة إنجاز المعاملات عبر "ليبان بوست" ابتداءً من 15 الحالي
3
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
4
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
5
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
6
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
7
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
8
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
أخبار لبنان
16:10
بو صعب: تواطأت مع عدوان بقرار وقف عمل لجنة الانتخابات... ونتيجة المتن ستفاجئ الجميع
