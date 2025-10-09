رئيس وزراء الهند: نأمل أن يؤدي إطلاق الرهائن وتعزيز المساعدات الإنسانية لسكان غزة إلى تمهيد الطريق لسلام دائم

التالي

مصدر مطلع لـ"رويترز": من المتوقع توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة الساعة 0900 بتوقيت غرينتش ومن المتوقع أن يدخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بمجرد توقيع الاتفاق