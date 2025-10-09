الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
18
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
20
o
كسروان
25
o
متن
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس الفلسطيني: نثمن جهود الرئيس ترامب والوسطاء الدوليين ونؤكد استعدادنا للعمل مع الشركاء لإنجاح الاتفاق
آخر الأخبار
2025-10-09 | 02:31
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس الفلسطيني: نثمن جهود الرئيس ترامب والوسطاء الدوليين ونؤكد استعدادنا للعمل مع الشركاء لإنجاح الاتفاق
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الفلسطيني:
الرئيس
ترامب
والوسطاء
الدوليين
ونؤكد
استعدادنا
للعمل
الشركاء
لإنجاح
الاتفاق
التالي
عباس: سيادة دولة فلسطين على غزة وربطها بالضفة يجب أن يتم عبر الجهات الأمنية الفلسطينية وبدعم عربي ودولي
الرئيس الفلسطيني: نأمل أن يشكل الاتفاق خطوة نحو حل سياسي دائم يفضي لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:37
مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
أمن وقضاء
06:37
مياه الجنوب لمشتركيها: لتسديد بدلاتهم المتأخرة تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
0
آخر الأخبار
06:36
رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل
آخر الأخبار
06:36
رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل
0
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
0
أخبار دولية
06:20
الأونروا تؤكد أن لديها مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر
أخبار دولية
06:20
الأونروا تؤكد أن لديها مساعدات غذائية لكامل قطاع غزة تكفي لثلاثة أشهر
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
06:36
رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل
آخر الأخبار
06:36
رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل
0
آخر الأخبار
06:18
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زبقين - صور وفي حقل عيناتا - بنت جبيل ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.30
آخر الأخبار
06:18
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زبقين - صور وفي حقل عيناتا - بنت جبيل ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.30
0
آخر الأخبار
06:05
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: توقعات بالإفراج عن المختطفين من دون مراسم وحماس التزمت بذلك في محادثات شرم الشيخ
آخر الأخبار
06:05
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: توقعات بالإفراج عن المختطفين من دون مراسم وحماس التزمت بذلك في محادثات شرم الشيخ
0
آخر الأخبار
06:04
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال لا يزال موجودا في مناطق خطيرة والتحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين لخطر شديد
آخر الأخبار
06:04
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال لا يزال موجودا في مناطق خطيرة والتحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين لخطر شديد
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
0
فنّ
14:16
إصدارات زياد الرحباني مستمرة حتى بعد وفاته... وأولها "ما بتنترك وحدك" للفنانة كارول سماحة (فيديو)
فنّ
14:16
إصدارات زياد الرحباني مستمرة حتى بعد وفاته... وأولها "ما بتنترك وحدك" للفنانة كارول سماحة (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-09-16
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
آخر الأخبار
2025-09-16
بدء جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي
0
آخر الأخبار
2025-10-04
طائرة إسرائيلية من دون طيار سقطت في منطقة وادي فيسان في جرود الهرمل والجيش اللبنانيّ توجه إلى المكان على الفور
آخر الأخبار
2025-10-04
طائرة إسرائيلية من دون طيار سقطت في منطقة وادي فيسان في جرود الهرمل والجيش اللبنانيّ توجه إلى المكان على الفور
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
0
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
0
أخبار دولية
03:20
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
أخبار دولية
03:20
توقعات بدخول وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ اليوم... هذه التفاصيل
0
أخبار دولية
00:07
ترامب: الولايات المتحدة ستكون جزءا من عملية الحفاظ على السلام بغزة... وأظن أن الرهائن سيعودون الإثنين إلى إسرائيل
أخبار دولية
00:07
ترامب: الولايات المتحدة ستكون جزءا من عملية الحفاظ على السلام بغزة... وأظن أن الرهائن سيعودون الإثنين إلى إسرائيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ضمن سلسلة مبادرات... دعم إيطالي لإحياء محطة مار مخايل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
الرياض تقرأ... بالورق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
تقارير نشرة الاخبار
13:42
أسعار خرطوش الصيد ترتفع 50% والموسم ما زال مقفلًا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
تقارير نشرة الاخبار
13:29
هل تريد ان تفوز بجائزة نوبل؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
تقارير نشرة الاخبار
13:27
في شرم الشيخ: ضغط أميركي وفرصة لصفقة الأسرى ووقف اطلاق النار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
2
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
3
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
4
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
5
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
6
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
7
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
أخبار لبنان
09:20
هنيبال القذافي في وضع صحي "مقلق"... هذا ما قاله محاميه لفرانس برس
8
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More