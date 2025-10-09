ماكرون: فرنسا مستعدة لمواصلة سعيها نحو حل الدولتين وإنهاء الحرب وسنواصل المحادثات بعد ظهر اليوم في باريس مع شركائنا الدوليين

التالي

نائب المسؤول السياسي في حركة حماس - لبنان أيمن شناعة للـLBCI: سلاح المقاومة محصور في قطاع غزة والمقاومة وقياداتها باقية في قطاع غزة ومشروع المقاومة إن لم يستكمل اليوم يستكمل في الغد