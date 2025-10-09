السيسي: شهد العالم لحظة تاريخية تجسد إنتصار إرادة السلام على منطق الحرب

الدفاع المدني بغزة: الاحتلال لا يزال موجودا في مناطق خطيرة والتحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين لخطر شديد

السيسي: تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب في غزة بعد عامين من المعاناة