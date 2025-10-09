الأخبار
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: توقعات بالإفراج عن المختطفين من دون مراسم وحماس التزمت بذلك في محادثات شرم الشيخ
آخر الأخبار
2025-10-09 | 06:05
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر: توقعات بالإفراج عن المختطفين من دون مراسم وحماس التزمت بذلك في محادثات شرم الشيخ
آخر الأخبار
الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زبقين - صور وفي حقل عيناتا - بنت جبيل ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.30
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال لا يزال موجودا في مناطق خطيرة والتحرك العشوائي قد يعرض حياة المواطنين لخطر شديد
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
09:27
وزارة الصحة: إصابة مواطن بجروح في قنبلة صوتية إسرائيلية على بلدة كفرشوبا
أخبار دولية
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
آخر الأخبار
09:24
غوتيريش: نريد مسارًا للسلام مبنيًا على حل الدولتين ويجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة ونحن بحاجة إلى وصول كامل وآمن ومستدام لعمال الإغاثة إلى قطاع غزة
آخر الأخبار
09:18
غوتيريش: أرحب بالإعلان عن اتفاق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة
آخر الأخبار
09:27
وزارة الصحة: إصابة مواطن بجروح في قنبلة صوتية إسرائيلية على بلدة كفرشوبا
آخر الأخبار
09:24
غوتيريش: نريد مسارًا للسلام مبنيًا على حل الدولتين ويجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة ونحن بحاجة إلى وصول كامل وآمن ومستدام لعمال الإغاثة إلى قطاع غزة
آخر الأخبار
09:18
غوتيريش: أرحب بالإعلان عن اتفاق للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق الرهائن في غزة
أخبار لبنان
09:04
إجتماع في إتحاد بلديات كسروان الفتوح لبحث أزمة النفايات وإيجاد حلول مستدامة
0
أخبار لبنان
2025-09-24
أمن الدولة يعلن تطويع مأمورين متمرنين عبر المباراة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-07
ميشال عون وباسيل في زيارة لأعالي كسروان...
فنّ
2025-09-19
دانييلا رحمة تشارك في ترند الصور القديمة بطريقة مميزة: "وما زلنا نحلم" (صور)
أخبار لبنان
04:45
فريد هيكل الخازن أقام مأدبة عشاء على شرف السفير السعودي... بخاري: المملكة ستبقى إلى جانب لبنان وشعبه
أخبار لبنان
08:06
السفير السعوديّ يستكمل جولته على القيادات السياسية... وتثمين للمواقف الداعمة للبنان
آخر الأخبار
07:54
عودة أكثر من 160 لاجئاً سورياً عبر معبر العريضة في شمال لبنان
آخر الأخبار
07:50
وقف النار في غزة بعد مصادقة الحكومة الإسرائيلية على الاتفاق... إليكم آخر المستجدات
آخر الأخبار
07:45
أجواء فرح وابتهاجِ في قطاع غزة...
آخر الأخبار
07:40
هكذا تبلغ ترامب التوصل إلى تفاهم على المرحلة الأولى من خطته للسلام في غزة
آخر الأخبار
07:33
حسين الحاج حسن تناول تعميم وزير العدل إلى كتاب العدل
اقتصاد
06:33
حيدر ترأس اجتماعا للجنة المؤشر: بحثنا في الحد الأدنى للأجور ونحن بإنتظار بعض المعلومات من الضمان والإحصاء المركزي
أمن وقضاء
03:51
نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة يتحدث للـLBCI عن سلاح الحركة في لبنان...
أخبار دولية
03:27
هذا ما أوضحه نائب المسؤول السياسي في حركة حماس-لبنان أيمن شناعة للـLBCI عن إتفاق غزة...
1
أمن وقضاء
11:45
مركز تدليك في جونية تحول إلى مكان مشبوه... وتوقيف 4 فتيات
حال الطقس
01:56
لبنان تحت تأثير المنخفض الجوي... إليكم تفاصيل الطقس
أمن وقضاء
04:08
غادرت منزلها الزوجي ولم تَعُد...
أمن وقضاء
04:13
تعميم صورة مشتبه فيهما بجرم سرقة...
أخبار لبنان
10:47
وزير العدل عين محققين عدليين في الاغتيالات السياسية
أمن وقضاء
10:35
سلسلة عمليات دهم للجيش في البقاع... وتوقيف 3 مطلوبين
موضة وجمال
15:25
إطلالة أنثوية ومميزة... الملاكمة الجزائرية إيمان خليف تخطف الأنظار في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)
أمن وقضاء
10:53
مفرزة استقصاء البقاع توقف مطلوبَيْن للقضاء بجرم سرقة
