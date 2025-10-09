رويترز نقلا عن مسؤول تركي كبير: تركيا ستشارك في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الرهائن في غزة إلى جانب الولايات المتحدة وقطر ومصر وإسرائيل

وزير الخارجية الإسرائيلي: من مصلحتنا توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة

وزير الخارجية الإسرائيلي: من مصلحتنا توسيع دائرة السلام والتطبيع في المنطقة

الجيش: سنقوم بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة زبقين - صور وفي حقل عيناتا - بنت جبيل ما بين الساعة 13.30 والساعة 16.30