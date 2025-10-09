غوتيريش: نريد مسارًا للسلام مبنيًا على حل الدولتين ويجب أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بداية لتحقيق السلام في المنطقة ونحن بحاجة إلى وصول كامل وآمن ومستدام لعمال الإغاثة إلى قطاع غزة

