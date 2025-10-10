هيئة البث الإسرائيلية: بحسب الاتفاق لن يعود الجيش للمناطق التي انسحب منها ما دامت حماس تنفذ الاتفاق بالكامل

هيئة البث الإسرائيلية: خطة ترامب تشمل الانتهاء من الانسحاب في غضون 24 ساعة من موافقة الحكومة الإسرائيلية

الجيش الإسرائيلي: تم إبلاغ عائلة بمقتل أحد أفرادها كان جنديا في الكتيبة 614 وقتل في معارك شمال غزة