إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية في غزة تستكمل قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه
آخر الأخبار
2025-10-10 | 00:57
إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية في غزة تستكمل قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين
الدفاع المدني بغزة: ندعو سكان قطاع غزة الى عدم العودة إلى الأماكن التي كان فيها الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسميا
04:11
وصول الشيباني الى وزارة الخارجية اللبنانية
04:11
وصول الشيباني الى وزارة الخارجية اللبنانية
04:08
الشيباني ووفد سوري في بيروت
04:08
الشيباني ووفد سوري في بيروت
04:06
مجلس الوزراء يكلف وزارة العدل بناء على طلب وزير الاعلام دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة إسرائيل بسبب استشهاد الصحافي عصام العبدالله
04:06
مجلس الوزراء يكلف وزارة العدل بناء على طلب وزير الاعلام دراسة الخيارات القانونية لمقاضاة إسرائيل بسبب استشهاد الصحافي عصام العبدالله
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
03:50
"الخارجية" تبلغت عبر السفارة السورية قرار تعليق عمل المجلس الأعلى اللبناني السوري
04:11
وصول الشيباني الى وزارة الخارجية اللبنانية
04:11
وصول الشيباني الى وزارة الخارجية اللبنانية
03:08
على أنغام أغينة "للصبية الملكة"... بيرلا حرب تحتفل بفوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (صور وفيديو)
03:08
على أنغام أغينة "للصبية الملكة"... بيرلا حرب تحتفل بفوزها بلقب ملكة جمال لبنان 2025 (صور وفيديو)
03:06
القناة 12 الإسرائيلية: اللواء 188 يغادر قطاع غزة
03:06
القناة 12 الإسرائيلية: اللواء 188 يغادر قطاع غزة
03:05
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل لم تنشر قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم وتحاول تغيير 10 أسماء
03:05
القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر: إسرائيل لم تنشر قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم وتحاول تغيير 10 أسماء
00:22
فريق من 200 عسكري أميركي سيشرف على تطبيق اتفاق غزة
00:22
فريق من 200 عسكري أميركي سيشرف على تطبيق اتفاق غزة
2025-09-06
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
2025-09-06
الرئيس عون: نشدد على أهمية استمرار الدعم الأميركي للجيش اللبناني
09:13
"ابتلعت 8 ضفادع حية لتخفيف آلام الظهر"... والنتيجة كارثية
09:13
"ابتلعت 8 ضفادع حية لتخفيف آلام الظهر"... والنتيجة كارثية
23:57
ترامب يقترح طرد إسبانيا من الناتو لعدم كفاية إنفاقها الدفاعي
23:57
ترامب يقترح طرد إسبانيا من الناتو لعدم كفاية إنفاقها الدفاعي
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
13:31
الفوز مع MyMonty وLBCI مستمر… وسيارتان جديدتان لفائزتين محظوظتين
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
13:27
إعادة افتتاح أسواق بيروت رسميًا
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
13:24
أوقف سبع حروب من اجل جائزة نوبل للسلام ... إنه ترامب!
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
13:22
هبة نصر: توافق بين الإدارتين الأميركية والإسرائيلية على ما تقوم به إسرائيل في غزة الآن
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
13:20
ترامب يفعلها من جديد وهذه المرة في غزة
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
13:19
بدء العد التنازليّ للمرحلة الأولى من خطة ترامب في غزة
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
13:19
العمالة السورية وتنظيمها في صلب أولويات الدولة من ضمن خطة عودة النازحين
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
13:17
انتهت الحرب... بعد عامين ويومين وهدنتين
13:14
حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان
13:14
حلّ مرتقب لأزمة النفايات في لبنان
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
02:06
إنخفاض بأسعار المحروقات...
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
09:26
ما الذي نعرفه عن المرحلة الأولى من اتفاق غزة؟
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
02:14
المنخفض الجوي ينكفئ اليوم... هكذا سيكون طقس الـWeekend
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
12:55
سلام ردّاً على تصريح نُسِب لبرّي: قمنا بزيارة الجنوب خلال ٤٨ ساعة من نيل الثقة ووفّرنا مساعدات لـ٧٧ ألف عائلة... وإعادة الإعمار عهدٌ لا وعد
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
11:32
أمن الدولة: توقيف مطلوب لإطلاقه النار على حاجز الجيش مما أدى إلى استشهاد عسكري
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
03:27
بيان لهيئة ادارة السير بشأن تسليم رخص السوق البيومترية
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
07:15
مصدر قضائي لفرانس برس: لبنان أوقف 32 شخصا مشتبها بتعاملهم مع اسرائيل في الأشهر الماضية
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
05:21
مسؤول في مكتب نتنياهو: وقف إطلاق النار في غزة سيدخل حيز التنفيذ بعد موافقة الحكومة على الإتفاق هذا المساء
