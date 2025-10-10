إذاعة الجيش الإسرائيلي: القوات الإسرائيلية في غزة تستكمل قريبا الانسحاب إلى الخط الأصفر المتفق عليه

يسرائيل هيوم عن مصدر مطلع: ترجيحات بأن تؤجل زيارة الرئيس ترامب إلى إسرائيل إلى يوم الاثنين

الدفاع المدني بغزة: ندعو سكان قطاع غزة الى عدم العودة إلى الأماكن التي كان فيها الاحتلال لحين إعلان الانسحاب رسميا