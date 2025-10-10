نتنياهو: كسرنا المحور الإيراني التي تعتبر حماس جزءاً منه ورفضنا الضغوط أمام اغتيال قادة حزب الله وحماس وإيران

نتنياهو: وعدت عائلات المختطفين بإعادة الجميع من دون استثناء ونحن ننفذ وعدنا والأمر لم يكن سهلا ووقفت أمام ضغوط كبيرة من الداخل والخارج

وزير العدل عادل نصار: اللقاء في بعبدا مع الوزير الشيباني كان حديثًا عامًا في الصفحة الجديدة من العلاقات اللبنانية السورية وتأكيد من الوزير السوري على احترام سيادة واستقلال لبنان