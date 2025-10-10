إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة الداخلية تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيفرج عنهم في إطار الصفقة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيسمح لـ100 من 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية بالخروج للضفة و5 للقدس

نتنياهو: نضغط على حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها