الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة الداخلية تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيفرج عنهم في إطار الصفقة
آخر الأخبار
2025-10-10 | 06:34
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة الداخلية تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيفرج عنهم في إطار الصفقة
آخر الأخبار
الجيش
الإسرائيلي:
وزارة
الداخلية
أسماء
الأسرى
الفلسطينيين
سيفرج
الصفقة
التالي
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سيسمح لـ100 من 250 أسيرا فلسطينيا من ذوي الأحكام العالية بالخروج للضفة و5 للقدس
نتنياهو: نضغط على حماس للتوصل إلى المراحل المقبلة من الاتفاق ولتجريدها من سلاحها
السابق
آخر الأخبار
أخبار لبنان
07:48
رئيس الجمهورية جدد دعوة الشرع لزيارة لبنان: ليس لدينا خيار سوى الاتفاق على ما يضمن مصلحة البلدين
0
0
0
0
0
0
0
0
صحف اليوم
00:48
بعد التطور المستجد في ملف غزة... أوساط سياسية تؤكد لـ"الجمهورية": لا انعكاس مباشر على مستقبل سلاح حزب الله
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
