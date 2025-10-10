قوى الأمن الدّاخلي: توقيف مروجيّ عملة مزيّفة في المتن

أوقفت شعبة المعلومات في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي مروجيّ عملة مزيّفة في مختلف مناطق جبل لبنان والمتن خصوصًا.
وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصّلت الشعبة إلى تحديد هويتَيهما وهما:
-ع. ر. ج. (مواليد عام 2001، سوري)
-ح. خ. (مواليد عم 1999، سوري)
وتمكّنت إحدى دوريات الشعبة، بتاريخ 30- 09- 2025 وبعد عملية رصد دقيقة، من توقيفهما بالجرم المشهود في محلة النبعة أثناء قيامهما بترويج العملة المزيّفة في المحلة،وبتفتيشهما، تم ضبط مبلغ 900 دولار أميركي مزيّف، وهاتفَين خلويَّين.
و التحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما.
وأشارت الى أنه أجري المقتضى القانوني بحقهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء.