مجتبى اماني لـ"جدل": هجوم قطر غير المعالم الفكرية لدى الكثير من الدول وأثبت أن اسرائيل لا تلتزم بكلامها وفي الوقت الحالي لم نلمس أي تطور على صعيد العلاقة مع السعودية

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك