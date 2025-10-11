الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: سيتم تفجير صاروخ غير منفجر بعد قليل في المصيلح من مخلفات الغارات

آخر الأخبار
2025-10-11 | 01:40
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: سيتم تفجير صاروخ غير منفجر بعد قليل في المصيلح من مخلفات الغارات

 
 
آخر الأخبار

الوطنية

للإعلام:

تفجير

صاروخ

منفجر

المصيلح

مخلفات

الغارات

يديعوت أحرونوت: صفقة التبادل تشمل الإفراج عن نحو 250 أسيرا محكوما بالمؤبد و1,700 من غزة اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
آخر الأخبار

LBCI
أمن وقضاء
05:00

فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح

LBCI
أخبار دولية
04:57

حماية المنشآت الحساسة من تحليق الطائرات المسيّرة تحدّ أمني لأوروبا

LBCI
أخبار لبنان
04:53

جعجع في عشاء منسقية جبيل في "القوات": كلّ انتخابات مفصلية ..مستقبلُ أولادكم

LBCI
أخبار لبنان
04:47

تيمور جنبلاط يعين وليد صافي رئيسًا للجنة الإنتخابية المركزية في الحزب

LBCI
صحة وتغذية
04:30

تؤثر على جميع جوانب الحياة... تغيرات متوقعة تواجهها النساء بعد تشخيص إصابتهنّ بسرطان الثدي!

LBCI
آخر الأخبار
04:26

الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية على المصيلح أدت الى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات

LBCI
آخر الأخبار
04:16

آمال شحادة: نسبة الإشغال في السجون الإسرائيلية الأمنية تبلغ حوالي 145% وهناك حوالي 4 آلاف أسير فلسطيني ينامون من دون سرير

LBCI
آخر الأخبار
04:06

آمال شحادة: بعد الافراج عن الأسرى الفلسطينيين يبقى في السجون الإسرائيلية وفق معطيات مصلحة السجون 10 آلاف أسير فلسطيني من أصل 12 ألف أسير منهم حوالي 700 أسير ما زالوا معتقلين في منشآت الجيش الإسرائيلي وينتظرون نقلهم إلى مصلحة السجون

LBCI
صحة وتغذية
04:30

تؤثر على جميع جوانب الحياة... تغيرات متوقعة تواجهها النساء بعد تشخيص إصابتهنّ بسرطان الثدي!

LBCI
حال الطقس
02:25

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

LBCI
أخبار لبنان
00:00

غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله

LBCI
أخبار دولية
2025-09-24

موسكو ردّا على ترامب: أوكرانيا غير قادرة على استعادة ما خسرته

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:33

نوبل للسلام بالفعل وليس بالورق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

عودة الحياة إلى قلب العاصمة... أسواق بيروت تُفتح من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

بعبدا... مساحة بوحٍ بدعوة من السيدة الأولى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

إستطلاع رأي للقناة 13 الاسرائيلية بحال أجريت الانتخابات التشريعية اليوم... هذا ما أظهره

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

إطلاق 250 أسيراً فلسطينياً تمهيداً لوقف النار في غزة... وترامب في طريقه للمنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

مِن طوني فرنجيه الاب الى بيار الجميل الابن ألغاز اغتيالات... فهل تظهر مفاتيحها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

صندوق النقد يفاوض لبنان: لا أموال بلا إصلاح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

الشيباني: زيارة تاريخية للبنان

LBCI
أخبار لبنان
00:00

غارات إسرائيلية فجرًا على المصيلح دمّرت منشآت صناعية والجيش الإسرائيلي يعلن استهداف موقع لحزب الله

LBCI
أخبار لبنان
05:42

أدرعي يوجّه بيانًا عاجلًا لسكان غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ...

LBCI
أمن وقضاء
10:30

الامن العام: تفكيك شبكة تعمل لصالح العدو الإسرائيلي كانت بصدد التحضير لأعمال إرهابية

LBCI
أخبار لبنان
05:09

رئيس الجمهورية واللبنانية الأولى عادا الجريحة أماني بزي شرارة: اللبنانيون جميعا يقفون الى جانبك

LBCI
حال الطقس
02:25

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

LBCI
أخبار دولية
05:11

الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو تنال جائزة نوبل للسلام لعام 2025

LBCI
أخبار لبنان
01:53

رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

LBCI
أخبار دولية
08:25

ترامب يعلّق بإيجاز على سؤال حول تداعيات تغيّرات المنطقة على لبنان

