آمال شحادة: نسبة الإشغال في السجون الإسرائيلية الأمنية تبلغ حوالي 145% وهناك حوالي 4 آلاف أسير فلسطيني ينامون من دون سرير

الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية على المصيلح أدت الى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات

الوكالة الوطنية للإعلام: الغارات الإسرائيلية على المصيلح أدت الى تدمير أكثر من 300 آلية بين جرافات وحفارات

آمال شحادة: بعد الافراج عن الأسرى الفلسطينيين يبقى في السجون الإسرائيلية وفق معطيات مصلحة السجون 10 آلاف أسير فلسطيني من أصل 12 ألف أسير منهم حوالي 700 أسير ما زالوا معتقلين في منشآت الجيش الإسرائيلي وينتظرون نقلهم إلى مصلحة السجون