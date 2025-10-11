وزارة الصحة في غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 67,682 شهيدا و170,033 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023

التالي

وزير الداخلية أحمد الحجار من المصيلح: نحن كحكومة سنقوم بما هو مطلوب منا والأهم هو وجودنا إلى جانب أهل الجنوب والجيش اللبناني هو عنوان السيادة والصمود والحكومة أعطته الدعم وكلنا خلفه