60 قتيلًا على الأقل بهجوم على مخيم للنازحين في الفاشر غرب السودان

قتل ستون شخصًا على الأقل في هجوم لقوات الدعم السريع استهدف مخيمًا للنازحين في مدينة الفاشر المحاصرة بشمال دارفور، وفقًا لمنظمة محلية، مع تزايد وتيرة العنف في الإقليم الواقع غرب السودان.



أصدرت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر المعنية بتوثيق انتهاكات الحرب بيانًا ثانيًا أعلنت فيه "ارتفاع عدد قتلى مركز إيواء النازحين في حي الدرجة إلى 60 بعد استهداف مدرسة دار الأرقم بـ 2 مسيّرة استراتيجية وأكثر من 8 قذائف مدفعية حارقة، لتتناثر الجثث في مشهد يفوق الوصف".

وقالت المنظمة "أطفال ونساء وكبار السن قتلوا بدم بارد وعدد كبير منهم احترقوا بالكامل بواسطة المسيرة الاستراتيجية (والقصف المدفعي) المتعمد من قبل المليشيات بشكل انتقامي".

كثفت قوات الدعم السريع هجماتها في غرب وجنوب السودان في الأشهر الأخيرة بعدما أخرج الجيش مقاتليها من مدن رئيسية في وسط البلاد بينها الخرطوم.

وحذر بيان تنسيقية لجان مقاومة الفاشر من أن "الجميع يموت إما بالقصف أو الجوع أو المرض يوميًا".