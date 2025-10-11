قوى الأمن: توقيف مروجيّ مخدِّرات على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح حتّى جبيل

أوقفت شعبة المعلومات في المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنها مروجيّ مخدِّرات على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح حتّى جبيل.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات لكشف هويّتَيهما، تمكّنت الشعبة من تحديدهما، وهما المدعوان:

م. م. (مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني)

أ. ك. (مواليد عام ۲۰۰۷، سوري)

ورصدتهما إحدى دوريات الشعبة، بتاريخ 14-09-2025 وبعد عملية مراقبة دقيقة، على متن سيّارة نوع “نيسان” لون جردوني في محلّة جونية، حيث كمنت لهما وأوقفتهما وضبطت السيّارة، وأثناء عملية التوقيف، حاولا الفرار من أمام الدورية إلّا أنّه تمّت السيطرة عليهما.

وبتفتيشهما والسيّارة تمّ ضبط:

38 طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة بيضاء يُرجَّح أنّها مادّة باز الكوكايين زنتها حوالى 324غ

13 طبّة بلاستيكية بداخلها مادّة بيضاء يُرَجَّح أنّها مادّة الكوكايين زنتها حوالى 43غ

مبلغ مالي وهواتف خلوية

بالتحقيق معهما، اعترفا بما نُسِبَ إليهما لجهة قيامهما بترويج المخدِّرات لعدد من الزبائن على الأوتوستراد الممتدّ من زوق مصبح إلى جبيل لصالح أحد التجّار، كما اعترف الأوّل بتعاطيها.

أجري المقتضى القانوني بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.