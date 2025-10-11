الجيش الإسرائيلي: رصدنا معدات هندسية لحزب الله تُستخدم لإعادة ترميم البنى العسكرية

🔸في الآونة الأخيرة رصد جيش الدفاع في بعض مناطق الجنوب اللبناني معدات هندسية استخدمها عناصر حزب الله الإرهابي بهدف إعادة ترميم البنى التحتية العسكرية التي أقامها في المناطق المدنية لقرى الحدود.
🔸ولا تقتصر هذه الأعمال على إصلاح المنازل كما يدعي حزب الله، بل تُعد أداة رئيسية… pic.twitter.com/6fu6dd6MiR
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) October 11, 2025
