الرئاسة المصرية: القمة ستُعقد في مدينة شرم الشيخ وسيحضرها أكثر من 20 زعيمًا بمن فيهم الرئيس الأميركي ترامب

آخر الأخبار
2025-10-11 | 16:05
الرئاسة المصرية: القمة ستُعقد في مدينة شرم الشيخ وسيحضرها أكثر من 20 زعيمًا بمن فيهم الرئيس الأميركي ترامب
الرئاسة المصرية: القمة ستُعقد في مدينة شرم الشيخ وسيحضرها أكثر من 20 زعيمًا بمن فيهم الرئيس الأميركي ترامب

 
 
آخر الأخبار

آمال شحادة: بعد الافراج عن الأسرى الفلسطينيين يبقى في السجون الإسرائيلية وفق معطيات مصلحة السجون 10 آلاف أسير فلسطيني من أصل 12 ألف أسير منهم حوالي 700 أسير ما زالوا معتقلين في منشآت الجيش الإسرائيلي وينتظرون نقلهم إلى مصلحة السجون
LBCI
صحف اليوم
01:12

مصدر وزاريّ لـ"الأنباء الكويتية": ما يحصل الآن في غزة يسهل مهمة الجيش اللبنانيّ

LBCI
آخر الأخبار
01:04

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و٦جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

LBCI
أخبار دولية
01:00

سكان غزة يعودون إلى ديارهم

LBCI
أخبار دولية
00:56

ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق

LBCI
صحف اليوم
01:12

مصدر وزاريّ لـ"الأنباء الكويتية": ما يحصل الآن في غزة يسهل مهمة الجيش اللبنانيّ

LBCI
آخر الأخبار
01:04

إحصاءات غرفة التحكم: قتيل و٦جرحى في ٧ حوادث خلال الساعات الـ٢٤ الماضية

LBCI
أخبار دولية
01:00

سكان غزة يعودون إلى ديارهم

LBCI
أخبار دولية
00:56

ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق

LBCI
أخبار دولية
00:43

اندلاع اشتباكات بالأسلحة النارية بين باكستان وأفغانستان على الحدود

LBCI
أخبار دولية
2025-10-07

قيادي في "حماس": تعاملنا بمسؤولية عالية مع مقترحات وقف إطلاق النار في غزة وآخرها خطة ترامب

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-09

الحاج حسن عن التعميم الموجه لكتاب العدل: لإلغائه بدل تعديله

LBCI
رياضة
13:30

استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة

LBCI
رياضة
13:30

استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

ياسمينا زيتون تعيد الأمل لطلاب الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ساعة الزهور تنبض من جديد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مصرف لبنان يطلب تدقيقًا شاملًا بـ16.5 مليار دولار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

مسار المجلس الاعلى اللبناني - السوري من التجميد نحو الإلغاء

LBCI
أخبار دولية
13:12

"الحمدالله شعور لا يوصف"... اليوم الثاني في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:07

بينما يتواصل العمل لانجاز المرحلة الأولى من إتفاق غزة... إسرائيل تصوّب نيرانها نحو لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل

LBCI
حال الطقس
02:25

كتل هوائية رطبة تؤثر على لبنان الأحد... واحتمال تساقط أمطار

LBCI
أخبار لبنان
05:29

برّي: العدوان الاسرائيلي على المصيلح وأصحاب المنشآت الصناعية فيها هو عدوان على لبنان وأهله كل أهله

LBCI
آخر الأخبار
03:10

بعد الغارات الإسرائيلية... هكذا تبدو الصورة على طريق المصيلح (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
01:53

رئيس الجمهورية: العدوان الإسرائيلي بعد هدنة غزة يطرح تحديات خطيرة على لبنان والمجتمع الدولي

LBCI
أخبار لبنان
07:14

بعد الغارات على المصيلح... جنبلاط يتّصل بالرئيس بري

LBCI
أمن وقضاء
05:00

فوج الهندسة في الجيش يعلن خطة التعامل مع الصاروخ غير المنفجر في المصيلح

LBCI
خبر عاجل
01:18

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و7 جرحى في الغارات على المصيلح

LBCI
أخبار لبنان
09:58

شيخ العقل اتصل بالرئيس بري: استهداف المصيلح يعبّر عن طبيعة إسرائيل العدوانية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
