المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: الإفراج عن المختطفين في غزة سيتم فجر الاثنين

المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: الجيش تراجع إلى الخط الأصفر وننتظر أن يتم إطلاق جميع الرهائن قريبا

فانس: سيتم إطلاق الرهائن من غزة "في أي لحظة الآن" ولا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل