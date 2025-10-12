المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: مستعدون لاستقبال 20 من جثامين الرهائن القتلى

التالي

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: عقبات تحول دون الاعلان الرسمي عن قوائم الأسرى وجهود تُبذل على مدار الساعة لتجاوزها على أن يتم إعلان الاسماء والتفاصيل فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية