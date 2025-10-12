الأخبار
أ.ف.ب عن مصدر مطلع على المفاوضات: حماس أنهت التحضيرات لتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء وهي تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة

2025-10-12 | 10:30
أ.ف.ب عن مصدر مطلع على المفاوضات: حماس أنهت التحضيرات لتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء وهي تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة
أ.ف.ب عن مصدر مطلع على المفاوضات: حماس أنهت التحضيرات لتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء وهي تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة

 
 
LBCI
آخر الأخبار
12:28

الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق النبطية الفوقا وتحرض بعودة الحرب

LBCI
أخبار دولية
12:15

زيلينسكي: لن نهاجم المدنيين بصواريخ توماهوك إن أرسلتها أميركا

LBCI
أخبار دولية
12:06

حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة

LBCI
أمن وقضاء
11:40

سرقا نحو 7 كلغ من الذهب من داخل محل مجوهرات... مفرزة النبطية القضائية أوقفتهما وضبطت قسمًا من المسروقات

LBCI
آخر الأخبار
12:28

الوكالة الوطنية: مسيرة تحلق فوق النبطية الفوقا وتحرض بعودة الحرب

LBCI
أخبار دولية
12:06

حماس تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة

LBCI
آخر الأخبار
11:17

زيلينسكي: سنستخدم صواريخ توماهوك فقط لتحقيق أهداف عسكرية وليس لمهاجمة مدنيين في روسيا

LBCI
آخر الأخبار
09:54

مكتب إعلام الأسرى الفلسطينيين: عقبات تحول دون الاعلان الرسمي عن قوائم الأسرى وجهود تُبذل على مدار الساعة لتجاوزها على أن يتم إعلان الاسماء والتفاصيل فور انتهاء المباحثات واعتماد القوائم النهائية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...

LBCI
أخبار لبنان
10:56

دريان افتتح مسجد الإمام الشافعي في الصنائع: بيروت تستحقّ وعلينا أَن نفعل الكثير لكي نستحقّها

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-04

احصاءات غرفة التحكم المروري: ١٧ جريحا في ١٢ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

LBCI
اقتصاد
11:35

مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات

LBCI
أخبار لبنان
08:05

قاسم: المقاومة هي خيار تربوي وأخلاقي وثقافي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

اليكم آخر المستجدات بشأن اتفاق وقف النار في غزة...

LBCI
أخبار دولية
07:48

شمخاني: لم يعثر على أي دليل على تدخل خارجي بمقتل رئیسي

LBCI
أخبار لبنان
07:10

جعجع للمغتربين: كونوا على أهبة الإستعداد للإنتخابات المقبلة

LBCI
أخبار لبنان
04:52

فضل الله: الحكومة تتجاهل ما يحصل على أرض الجنوب وترفض إعادة الإعمار

LBCI
أخبار لبنان
04:47

الراعي: لبنان يحتاج إلى أمناء حقيقيين

LBCI
أخبار دولية
01:42

حجم الاضرار في قطاع الاسكان في غزة وترتيبات الإفراج عن الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة

LBCI
رياضة
13:30

استقبال حاشد في مطار بيروت لسيدات لبنان في كرة الطائرة

LBCI
خبر عاجل
01:24

الجيش الإسرائيليّ: قضينا السبت على أحد عناصر "حزب الله" كان يهم بمحاولة إعادة إعمار بنى تحتية عسكرية في جنوب لبنان وهاجمنا آلية هندسية استخدمها الحزب لإعمار بنى تحتية عسكرية في بليدا

LBCI
أخبار دولية
00:56

ترامب: حددنا مصادر التمويل اللازمة لدفع رواتب الجنود خلال الإغلاق

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

ساعة الزهور تنبض من جديد

LBCI
أخبار لبنان
14:48

قداس في المصيلح من أجل سلامة الأهالي وشفاء الجرحى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

في المصيلح دماء تطايرت وملايين الدولارات تبخرت بصواريخ اسرائيلية متعددة الرسائل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

مصلحة سكك الحديد تعيد الحياة إلى المحطات القديمة تمهيداً لعودة القطار إلى السكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

مصرف لبنان يطلب تدقيقًا شاملًا بـ16.5 مليار دولار

