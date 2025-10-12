أ.ف.ب عن مصدر مطلع على المفاوضات: حماس أنهت التحضيرات لتسليم الرهائن الإسرائيليين الأحياء وهي تصرّ على الإفراج عن 7 قادة فلسطينيين في عملية التبادل المرتقبة

