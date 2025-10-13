مراسل وكالة أسوشيتد برس جون غامبريل على منصة إكس: الصليب الأحمر يقول إنه بدأ "عملية متعددة المراحل" للإشراف على إطلاق سراح الرهائن والسجناء في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

