وزير الخارجية الألماني: قطر ومصر وتركيا ودول عربية أخرى تدعم نزع سلاح حماس

آخر الأخبار
2025-10-13 | 01:26
وزير الخارجية الألماني: قطر ومصر وتركيا ودول عربية أخرى تدعم نزع سلاح حماس
وزير الخارجية الألماني: قطر ومصر وتركيا ودول عربية أخرى تدعم نزع سلاح حماس

 
 
يسرائيل هيوم: الجيش الإسرائيلي تسلم 7 مختطفين من الصليب الأحمر
وزير الخارجية الألماني: أعتقد أن كلا من إسرائيل والفلسطينيين يدركون أن العنف لم يعد هو الطريق للمضي قدما
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
06:16

مكتب إعلام الأسرى: إستقبال المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من إسرائيل في رام الله

LBCI
آخر الأخبار
06:13

رئيس الوزراء الكندي: على حماس نزع سلاحها وعدم الاضطلاع بأي دور في الحكم المستقبلي لدولة فلسطينية منزوعة السلاح

LBCI
خبر عاجل
06:09

مكتب رئيس الوزراء: نتنياهو لن يحضر قمة ترامب بشأن غزة في مصر

LBCI
خبر عاجل
05:54

الرئاسة المصرية: وزير الخارجية السعودي سيشارك في قمة شرم الشيخ

LBCI
آخر الأخبار
06:16

مكتب إعلام الأسرى: إستقبال المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم من إسرائيل في رام الله

LBCI
آخر الأخبار
06:13

رئيس الوزراء الكندي: على حماس نزع سلاحها وعدم الاضطلاع بأي دور في الحكم المستقبلي لدولة فلسطينية منزوعة السلاح

LBCI
فنّ
05:44

كاردي بي تتألق بفستان شفاف احتفالاً بعيد ميلادها الـ33 (صور)

LBCI
آخر الأخبار
05:35

مكتب الإعلام الحكومي التابع لحماس في غزة: وصول أول حافلة تقل معتقلين فلسطينيين إلى القطاع

LBCI
أخبار دولية
2025-10-11

ترامب يقول إنه واثق من أن وقف إطلاق النار في غزة "سيصمد"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
04:00

بهدف إرسالهم للعيش على سطح القمر... ناسا تبتكر هذه الخطة لرواد الفضاء!

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-30

عند مدخل ميناء الصيادين... شرطة بلدية البترون توقف 4 أشخاص بجرم حيازة مخدرات

LBCI
أخبار دولية
03:49

كالاس: الاتحاد الأوروبي سيستأنف مهمة المراقبة بمعبر رفح بين غزة ومصر

LBCI
أخبار دولية
02:23

آمال شحادة للـLBCI: الصواريخ والنيران الإسرائيلية لن تتوقف حتى مع الإعلان عن إنهاء المرحلة الثانية للحرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

فرحة العودة الى منازلهم في غزة اقوى من الدمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

تعثر التفاهمات في شرم الشيخ وسط تمسك حماس بالإفراج عن رموز الأسرى

LBCI
أخبار دولية
13:27

الاستعدادات الاسرائيلية لصفقة التبادل ولزيارة ترامب والتوقعات منها...

LBCI
أخبار دولية
13:20

دعوة ايران الى قمة شرم الشيخ... هل تشكل خطوة لتقاربا أميركي مع النظام في طهران؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

معيار اختيار الدول المدعوة الى قمة شرم الشيخ وآخر التفاصيل قبل ساعات من انعقادها...

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:48

مقدمة النشرة المسائية 12-10-2025

LBCI
أخبار لبنان
08:12

سلام طلب من رجي تقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن بشأن العدوان على المصيلح

LBCI
خبر عاجل
10:55

آمال شحادة: مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يؤكد الإفراج عن 20 أسيراً حيا في ساعات الصباح الباكر ومسؤولون يتحدثون عن الاستعداد لإستقبالهم عند السادسة صباحاً أما الجثث فستكون في ساعات بعد الظهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

اليكم قرار لبنان بخصوص الموقوفين السوريين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

المعمريّة ترحب بملكتهـا بيرلا حرب

LBCI
أخبار لبنان
10:50

رجي يعطي توجيهاته لرفع شكوى عاجلة ضد إسرائيل

LBCI
اسرار
23:25

أسرار الصحف 13-10-2025

LBCI
اقتصاد
11:35

مصادر في شركة whish: نرفض تلقي أي أموال لجمعيات غير مرخصة أو لأشخاص تحت ستار تبرعات

LBCI
أخبار دولية
15:06

استشهاد الصحفي صالح الجعفراوي على يد مسلحين جنوبي غزة

