هيئة البث الإسرائيلية: الصليب الأحمر بدأ تسليم المخطوفين الـ7 المفرج عنهم لقوات الجيش

حماس: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة

مسؤول مشارك في العملية لـ"رويترز": من المتوقع إطلاق 250 فلسطينيا كانوا يقضون أحكاما بالسجن المؤبد في سجون إسرائيلية إلى الضفة الغربية والقدس وإلى الخارج اليوم