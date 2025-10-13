رويترز عن مصدر عسكري: الصليب الأحمر سلم رهائن إسرائيليين للجيش الإسرائيلي

السوداني يتوجه إلى مصر للمشاركة في قمة شرم الشيخ بشأن غزة

حماس: الإفراج عن 20 أسيرا إسرائيليا ضمن المرحلة الأولى من خطة ترامب لوقف الحرب في غزة