مصادر للجزيرة: القوات الإسرائيلية تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين في محيط سجن عوفر

الرئيس الفلسطيني محمود عباس غادر رام الله في طائرة مروحية أردنية للمشاركة في قمة شرم الشيخ

الصحافي في التلفزيون الباكستاني شوكت باراشا للـLBCI: باكستان لن تطور أي علاقة مع إسرائيل في الوقت الحالي لكن باكستان تشجع حل الدولتين