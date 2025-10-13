مسؤول مشارك في العملية لرويترز: أول حافلة من أصل 38 حافلة تقل المعتقلين الفلسطينيين المفرج عنهم تعبر إلى غزة

الكاتب الصحفي ساكو أريان للـLBCI: يجب على العرب إسناد الدولة الفلسطينية ليكون لها دور خصوصاً في قطاع غزة

الرئاسة المصرية: عباس ونتنياهو سيشاركان في قمة شرم الشيخ من أجل ترسيخ اتفاق وقف الحرب في غزة والتأكيد على الالتزام به