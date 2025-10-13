لابيد: هناك الخير والشر في العالم وعندما تقف مع حماس أو حزب الله أو النظام الإيراني فأنت تقف مع الشر أما عندما تقف مع إسرائيل فأنت تقف في صف العدالة

