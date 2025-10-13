الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الرئيس المصري بعد قمة السلام في شرم الشيخ: السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب أيضا

آخر الأخبار
2025-10-13 | 12:53
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس المصري بعد قمة السلام في شرم الشيخ: السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب أيضا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الرئيس المصري بعد قمة السلام في شرم الشيخ: السلام لا تبنيه الحكومات وحدها بل تبنيه الشعوب أيضا

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

المصري

السلام

الشيخ:

السلام

تبنيه

الحكومات

وحدها

تبنيه

الشعوب

LBCI التالي
الصليب الأحمر يبدأ عملية تسهيل إعادة الرهائن والمعتقلين في إطار اتفاق وقف إطلاق النار
مسؤول مشارك في العملية لرويترز: سجناء فلسطينيون يستقلون حافلات في السجون الإسرائيلية قبل الإفراج المتوقع عنهم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
15:27

الجيش: توقيف أحد أخطر تجار المخدرات بعد اطلاقه النار على دورية لقوى الأمن الداخلي في السعديات

LBCI
آخر الأخبار
15:27

الزين لـ #عشرين_30: ملف حصرية السلاح يُعرض باستفزاز أي باستخدام تعبير “نزع” من بعض الجهات وأعتقد أن “القطوع الكبير” دتخليًا مرّ فلا حلّ في العنف والقوة

LBCI
آخر الأخبار
15:23

وزيرة البيئة تمارا الزين لـ #عشرين_30: لبنان يبدو أنّه فعلًا البلد الأخير الذي قد يتجه إلى السلام مع إسرائيل خصوصًا بوجود نتنياهو على رأس السلطة وبعد كل هذه الإبادات

LBCI
آخر الأخبار
15:23

وزيرة البيئة تامارا الزين لـ عشرين 30: ما جعل الحكومة تتحرك بموضوع الضربة على المصيلح هو "خلط الدم بالدم" أي تضرر المسيحيين فكان استهدافًا قويًا من 12 ضربة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:27

الزين لـ #عشرين_30: ملف حصرية السلاح يُعرض باستفزاز أي باستخدام تعبير “نزع” من بعض الجهات وأعتقد أن “القطوع الكبير” دتخليًا مرّ فلا حلّ في العنف والقوة

LBCI
آخر الأخبار
15:23

وزيرة البيئة تمارا الزين لـ #عشرين_30: لبنان يبدو أنّه فعلًا البلد الأخير الذي قد يتجه إلى السلام مع إسرائيل خصوصًا بوجود نتنياهو على رأس السلطة وبعد كل هذه الإبادات

LBCI
آخر الأخبار
15:23

وزيرة البيئة تامارا الزين لـ عشرين 30: ما جعل الحكومة تتحرك بموضوع الضربة على المصيلح هو "خلط الدم بالدم" أي تضرر المسيحيين فكان استهدافًا قويًا من 12 ضربة

LBCI
آخر الأخبار
15:19

وزيرة البيئة تمارا الزين لـ #عشرين_30: لبنان لم يُدع لحضور اتفاق القاهرة وورقة تسليم السلاح كانت بمثابة ورقة استسلام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
23:51

أكسيوس عن ترامب: لم أكن لأتمكن من التوصل إلى الإتفاق في غزة لو لم آمر بالهجوم على المنشآت النووية الإيرانية

LBCI
خبر عاجل
2025-09-11

ضبط شحنة من مادة الحشيش المخدر في معبر جوسية بين سوريا ولبنان

LBCI
فنّ
2025-10-10

ممثل هوليوودي يدعم شقيقته عارضة الأزياء المتحولة جنسياً في أسبوع الموضة بباريس (فيديو)

LBCI
اقتصاد
08:56

بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:12

تلوّث بكتيري في عينّات مياه تنورين..ما الاجراءات وهل من عوارض؟

LBCI
أخبار دولية
14:57

ترامب والسيسي يفتتحان مؤتمر "السلام في الشرق الأوسط" بشرم الشيخ بحضور قادة المنطقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:56

إليك توقعات السوق إن كنت تنتظر تراجع الذهب والفضة للشراء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

تراجع حاد في الهجرة غير الشرعية من شواطئ لبنان بفضل جهود الجيش والمخابرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

لبنان غائب عن قمّة شرم الشيخ... ولكنه حاضر في رسائلها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:35

ترامب يشدّد أمام الكنيست على نزع سلاح حماس... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:30

شرق أوسط جديد يولد من تل أبيب

LBCI
أخبار دولية
14:27

تفاصيل قمة السلام في شرم الشيخ: الحضور الغياب والمواقف

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:20

ترامب يشهد مراسم تبادل الرهائن بين حماس وإسرائيل وسط تعقيدات ميدانية تعيق استلام كل الجثامين

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:40

قرار لوزارة الصحة بوقف العمل في شركة مياه تنورين وسحب منتجاتها بسبب التلوث

LBCI
أخبار لبنان
13:07

بلدية تنورين: نرفض المساومة في صحّة المواطن ونطالب وزارة الصحّة بإعادة الفحوصات

LBCI
أمن وقضاء
09:11

توقيف خمسيني تحرّش بقاصر... إليكم تفاصيل ما حصل

LBCI
فنّ
04:13

بعد سنوات من تألقه في ذا فويس كيدز... جورج عاصي يطلق "يا قمر" ويستذكر لحظات نجاح الطفولة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:34

الرئيس عون: "لا بد من التفاوض" مع اسرائيل لحلّ المشاكل العالقة

LBCI
أمن وقضاء
08:34

الجيش يواصل ملاحقة المتورطين في الاتجار بالمخدرات ويضبط كمية كبيرة منها

LBCI
خبر عاجل
07:47

ترامب: في لبنان تم تدمير حزب الله وندعم الرئيس اللبناني لنزع سلاح الحزب وبناء دولة تعيش بسلام مع جيرانها

LBCI
اقتصاد
08:56

بحصلي: الحديث عن إرتفاعات كبيرة في أسعار المواد الغذائية لا يعكس الواقع الحقيقي بالأسواق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More