وزير الثقافة غسان سلامة لـ #عشرين_30 : لمقاربة أمر لبنان إمّا الإصلاحات ونزع السلاح فتُقّدم لنا الجائزة في آخر الأمر وإمّا المرافقة على الطريق ونُشَجّع بعطاءات في كل خطوة لكنّ الخط الأميركيّ هو الأوّل

