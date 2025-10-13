وزيرة البيئة تامارا الزين لـ عشرين 30: ما جعل الحكومة تتحرك بموضوع الضربة على المصيلح هو "خلط الدم بالدم" أي تضرر المسيحيين فكان استهدافًا قويًا من 12 ضربة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك