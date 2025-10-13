شينكر لـ عشرين 30: حماس استسلمت عندما وافقت على الاتفاق الذي تقدم لها في حين حزب الله لا يزال يحاول ابراز نفسه ويرفض تسليم السلاح وعلينا أن نرى ان كانتالدولة اللبنانية ستسير بما تعد به

