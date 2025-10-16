إحصاءات غرفة التحكم: 9 جرحى في 8 حوادث سير خلال 24 ساعة

الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة تقرر عدم فتح معبر رفح حتى تكثف حماس إعادة جثث الأسرى المختطفين لديها

الإذاعة الإسرائيلية: الحكومة تقرر عدم فتح معبر رفح حتى تكثف حماس إعادة جثث الأسرى المختطفين لديها

رويترز نقلا عن مستشار أميركي كبير: من المرجح أن ننشئ برنامجا يعرض مكافآت للمساعدة في العثور على رفات الرهائن