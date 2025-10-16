الأب يوسف نصر للـLBCI: أين الدولة من دعم القطاع التربوي الذي خرّج أهمّ الأفراد؟

الأب يوسف نصر للـLBCI: يجب استعادة كرامة مهنة التعليم ونحن غير مسؤولين عن الانهيار الاقتصادي وقمنا بالمحافظة على الاساتذة ومع نقابة المعلمين قمنا لبروتوكول من سنتين وحق المعلمين المتقاعدين الحصول على 9 رواتب والتعويض عليهم وليس فقط 6 رواتب

الأب يوسف نصر للـLBCI: واقع الأهل في المجتمع اللبناني ينقسم بين فئة فقيرة وفئة أكبر منتجة تمكّنت من تنظيم أوضاعها ولدينا تنوّع في المدارس مع تنوّع هذه الفئات