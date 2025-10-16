مسيّرة ألقت قنبلة صوتية قبالة شاطئ رأس الناقورة

الأب نصر للـ LBCI: لدينا 90 مدرسة مجانية في كل قضاء ولدينا مدارس اخرى أقساطها قليلة وتكلف تحت 1000 دولار بالسنة ولكن بعض الاعلام يريد تشويه سمعتنا

نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض للـLBCI: مئات المدارس أعادت أقساطها إلى ما كانت عليه في عام 2019 فيما رواتب المعلمين لم تتحسّن