نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحقق جميع الأهداف التي سعت لتحقيقها من الحرب على غزة.



وأشار، خلال مراسم رسمية لإحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا خلال المواجهات مع حماس، الى أن أعداء إسرائيل أدركوا أن كل من يرفع يده ضدها سيدفع ثمنا باهظا.