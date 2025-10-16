الأخبار
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
2025-10-16 | 06:12
نتنياهو: إسرائيل ستحقق جميع أهداف حرب غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستحقق جميع الأهداف التي سعت لتحقيقها من الحرب على غزة.
وأشار، خلال مراسم رسمية لإحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا خلال المواجهات مع حماس، الى أن أعداء إسرائيل أدركوا أن كل من يرفع يده ضدها سيدفع ثمنا باهظا.
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
وزارة الصحة في غزة تعلن أنها تسلمت 30 جثة لفلسطينيين من إسرائيل اليوم ليصل الإجمالي إلى 120
نتنياهو: من يرفع يده ضدنا يدرك أنه سيدفع ثمنا باهظا
2025-09-22
نتنياهو: سنواصل العمل بحزم حتى نحقق أهداف الحرب كلها لضمان مستقبلنا في أرضنا
آخر الأخبار
2025-09-22
نتنياهو: سنواصل العمل بحزم حتى نحقق أهداف الحرب كلها لضمان مستقبلنا في أرضنا
0
أخبار دولية
2025-10-12
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن في غزة
أخبار دولية
2025-10-12
نتنياهو: إسرائيل مستعدة لاستقبال جميع الرهائن في غزة
0
آخر الأخبار
2025-09-19
نتنياهو: نوجه لحماس ضربات قوية ولن نتوقف ولن ننهي هذه الحرب حتى نحقق كل أهدافنا
آخر الأخبار
2025-09-19
نتنياهو: نوجه لحماس ضربات قوية ولن نتوقف ولن ننهي هذه الحرب حتى نحقق كل أهدافنا
0
أخبار دولية
2025-10-07
نتنياهو يتعهد إعادة جميع الرهائن في غزة في الذكرى الثانية لهجوم 7 تشرين الأول
أخبار دولية
2025-10-07
نتنياهو يتعهد إعادة جميع الرهائن في غزة في الذكرى الثانية لهجوم 7 تشرين الأول
آخر الأخبار
07:49
الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة
آخر الأخبار
07:49
الذهب يرتفع بنحو 1% في المعاملات الفورية ليصل لمستوى قياسي جديد عند 4247.49 دولارا للأونصة
0
آخر الأخبار
07:41
بوتين: روسيا لا تزال "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط رغم العقوبات
آخر الأخبار
07:41
بوتين: روسيا لا تزال "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط رغم العقوبات
0
آخر الأخبار
07:36
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 يرتفع إلى 67967 شهيدا و170179 مصابا
آخر الأخبار
07:36
وزارة الصحة في غزة: عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 يرتفع إلى 67967 شهيدا و170179 مصابا
0
آخر الأخبار
07:30
سلام: العودة والإعمار توأمان... والعودة الى الجنوب باتت قريبة
آخر الأخبار
07:30
سلام: العودة والإعمار توأمان... والعودة الى الجنوب باتت قريبة
أخبار دولية
07:39
إسرائيل أعادت ثلاثين جثمانا إضافيا لفلسطينيين إلى قطاع غزة
أخبار دولية
07:39
إسرائيل أعادت ثلاثين جثمانا إضافيا لفلسطينيين إلى قطاع غزة
0
آخر الأخبار
07:41
بوتين: روسيا لا تزال "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط رغم العقوبات
آخر الأخبار
07:41
بوتين: روسيا لا تزال "أحد المنتجين الرئيسيين" للنفط رغم العقوبات
0
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
أخبار لبنان
08:21
شقير والنقابة اللبنانية للدواجن يرفعان الصوت: لحماية مصانع مصنعات الدواجن
0
آخر الأخبار
06:51
وزارة الصحة في غزة تقول إنها تسلمت 30 جثة لفلسطينيين من إسرائيل اليوم ليصل الإجمالي إلى 120
آخر الأخبار
06:51
وزارة الصحة في غزة تقول إنها تسلمت 30 جثة لفلسطينيين من إسرائيل اليوم ليصل الإجمالي إلى 120
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
أخبار لبنان
08:08
الوزيرة السيد من واشنطن: نعمل على تأمين دعمٍ لشبكة الأمان… وملف النازحين حاضر بقوة
0
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
أخبار لبنان
05:51
سلام من صيدا: مشروعنا استعادة الدولة ونعمل لعقد مؤتمر دولي لدعم الأجهزة الأمنية والإعمار
0
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
أخبار لبنان
04:12
هذا ما طرحه نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض خلال لقائه الرئيس سلام...
0
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
أخبار لبنان
04:09
النائب فضل الله: التعاون ضروري كي لا تكون المتغيرات على حساب البلد
0
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
أخبار لبنان
20:03
اجتماعات الوفد اللبناني مع صندوق النقد مستمرة..ووزير المالية يتحدّث بالتفاصيل للـLBCI
0
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
تقارير نشرة الاخبار
14:21
7 منتخبات عربية في نهائيات كأس العالم للمرة الأولى
0
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
تقارير نشرة الاخبار
14:18
مؤسسة CMA CGM نموذج في دعم التعليم
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
تقارير نشرة الاخبار
13:39
من لبنان الى سوريا... عودة النازحين تتواصل
0
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
1
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
أخبار لبنان
13:16
اللواء عبد الله عاد جريحَي مفرزة استقصاء جبل لبنان: قوى الأمن تفتخر برجالها
2
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
أخبار لبنان
01:59
سقوط حافلة مدرسة تقل طلابا في منطقة بشامون (فيديو)
3
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
أمن وقضاء
09:39
غادر ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة مفقود
4
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
خبر عاجل
11:23
ثلاث غارات اسرائيلية تستهدف بلدة صديقين
5
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
أخبار لبنان
11:39
سلام ترأس اجتماعا عرض أوضاع السجناء واطلع من القضاة على الأجواء الإيجابية في قصور العدل
6
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
تقارير نشرة الاخبار
13:14
إليكم تفاصيل قصّة ملف مياه "تنورين"
7
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
أخبار لبنان
13:29
تسريب صور جوازات سفر الوفد السوري يثير ضجة... وطارق متري يعلن فتح تحقيق
8
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
أخبار لبنان
13:34
مسألة التلوث تتحوّل إلى ابتزاز؟ التفاصيل مع صاحب شركة زيت بولس
